На окраине Симферополя высадят новый парк

12 Март 2020 2020-03-12T16:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Симферополе высадят двести деревьев: 150 сосен крымских и 50 кленов появятся в микрорайоне Маршала Жукова у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны, сообщил сегодня заместитель главы администрации Эмиль Мамедиев.

- Работа по благоустройству участка уже началась, - говорит замглавы администрации столицы Эмиль Мамедиев. - Рабочие косят газоны, обрезают деревья и кустарники. Также готовятся лунки для высадки деревьев.

Сама акция состоится 18 марта и в ней примут участие не только руководители Крыма и Симферополя, а также ветераны, школьники, волонтеры и общественники.

Посаженные в этот день деревья станут символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны, и символ новой жизни, - отмечают власти.

Заметим, что в год 75-летия Великой Победы по всей России в рамках акции «Сад Памяти» будет высажено около 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. КСТАТИ:

В симферопольском парке им. Тренева 4 ноября открыли арт-объект «Время Крыма». Кованная карта России появилась в центре города в честь Дня народного единства. Участие в ее изготовлении принимали около 300 мастеров со всей страны. Однако время и погодные условия не пощадили инсталляцию - карта стала сильно ржаветь. Полюбившейся многим объект кузнечного искусства решено привести в порядок, тем более, что теплая погода это позволяет. После очистки карты от ржавчины ее покроют специальным раствором, чтобы не допустить коррозии в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU