Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители

12 Март 2020 2020-03-12T16:49:14+03:00

Правоохранители оценили ущерб от добычи песка в 52 миллиона рублей. Фото: Сергей Аксенов / Facebook

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Правоохранители проверят предприятие, которое добывает песок на Бакальской косе. Ее площадь уже уменьшилась на 33 гектара.

- Там служба экономической безопасности занимается этим вопросом. Всех уже ознакомили, решение должны были получить об отзыве лицензии, - цитирует Крым 24 главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, правоохранители оценили ущерб от добычи песка на 52 миллиона рублей. И у них будет возможность возбудить против предприятия уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU