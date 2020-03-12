Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
Правоохранители проверят предприятие, которое добывает песок на Бакальской косе. Ее площадь уже уменьшилась на 33 гектара.
- Там служба экономической безопасности занимается этим вопросом. Всех уже ознакомили, решение должны были получить об отзыве лицензии, - цитирует Крым 24 главу республики Сергея Аксенова.
По его словам, правоохранители оценили ущерб от добычи песка на 52 миллиона рублей. И у них будет возможность возбудить против предприятия уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU