В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество

12 Март 2020 2020-03-12T17:22:29+03:00

Изменить размер текста: A A

13 марта, в пятницу, в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно пропадет электричество. Энергетики Крымского полуострова приводят в порядок электрооборудование, поэтому и отключают ток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Водников, 1-22, 26-51, 53, 55;

пер. Морской, 12, 13-39 (нечет), 14, 18, 20, 26, 32, 34;

пер. Родниковый, 34;

ул. Лесная, 1-20, 22-64 (чет), 25-59 (нечет);

ул. Родниковая, 38, 41-53 (нечет), 44-56 (чет);

пер. Водников, 1-11, 13-23 (нечет);

ул. Щаденко, 1;

ул. Лазурная, 1-57;

ул. Промышленная, 2-28 (чет), 11-19 (нечет), 21/2, 23-27 (нечет);

пер. Народный, 1-14, 16-20 (чет), 17, 45;

пер. Промышленный, 1-15, 17, 19;

проезд Лесной, 1-18, 20; ул. Чекистов, 1-17, 19-45 (нечет);

ул. Беспалова, 91а;

Ялтинское шоссе, 2-12 (чет), 13-31 (нечет);

ул. Волошиных, 1-25, 27-43 (нечет);

ул. Носенко, 1-35, 37;

ул. Народная, 1-34, 36-42 (чет);

с 9.00 до 12.00

ул. Трубаченко, 16-20(чет), 23, 23а, 24;

ул. Балаклавская, 12;

ул. Беспалова, 49а, 49/2-73(нечет);

ул. Зои Космодемьянской, 2/55-10(чет), 1/53-7(нечет);

ул. Александра Матросова, 34-54(чет), 33-55(нечет);

ул. Ялтинская, 169;

ул. Генерала Родионова, 15,15б, 38-54(чет);

ул. Ивана Голубца, 9, 8-40 (чет);

ул. Владимира Дацуна, 26-42 (чет), 31-47 (нечет);

ул. Бориса Хохлова, 71б;

ул. Туркенича, 2, 12-30(чет), 5-17 (нечет);

ул. Любовь Шевцовой, 26-48 (чет), 25-51 (нечет);

ул. Зои Рухадзе, 24-48 (чет), 31-55 (нечет);

ул. Ульяны Громовой, 1-4.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Фонтанная пос. Водоканал 1-18(чет);

ул. Михаила Грешилова 1,3,9;

ул. Летчика Кирсанова 4, 1,15,19;

ул. Летчика Есауленко 14;

пер.1-й Альпийский 2-32(чет), 1-37(нечет);

ул. Альпийская 5-35(нечет);

пер. 2-ой Альпийский 4-28,38,32;

ул. Кроссовая 2,8;

ул. 1-я Беговая 15;

СНТ «Гавань», ТСН «Дружба», СТ «Гранит».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU