Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России

12 Март 2020 2020-03-12T17:14:27+03:00

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Крымчане впервые примут участие в голосовании по Конституции России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

- В 1993 году, когда россияне голосовали за Конституцию, мы жили в другом государстве. Но сегодня крымчане уже как граждане России смогут высказать свое мнение по новой редакции Основного Закона, которая во многом определит сегодняшний и завтрашний день нашей страны, - отметил он.

Напомним, 22 апреля по все стране пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU