Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи

12 Март 2020 2020-03-12T18:15:42+03:00

В Братской могиле захоронены погибшие в 1942 году во время бомбардировки Севастополя. Фото: ForPost

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Братская могила погибших во время бомбового удара по Севастополю 30 апреля 1942 года - в ужасном состоянии. Памятник находится в одном из спальных районов города, на территории бывшего вертолетного завода на проспекте Октябрьской Революции.

- Уже больше года, как его бомжи оккупировали. Там то ёлки горят, то дома подожгут. Поставили бы туда кого-нибудь, чтобы ходил по этому парку и охранял. Поймите, я живу здесь, это мой город, и мне эта ситуация стала неприятна, - рассказал ForPost житель микрорайона Олег Смирнов.

В братской могиле покоятся младший лейтенант Володченко Т.С., старший военный фельдшер Удод М.Я., красноармеец Ганноха Н.Н., а также красноармеец-химик Реминный И.В. - все они погибли во время бомбового удара 30 апреля 1942 года на территории авиационных мастерских.

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ИСТОЧНИК KP.RU