Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
Братская могила погибших во время бомбового удара по Севастополю 30 апреля 1942 года - в ужасном состоянии. Памятник находится в одном из спальных районов города, на территории бывшего вертолетного завода на проспекте Октябрьской Революции.
- Уже больше года, как его бомжи оккупировали. Там то ёлки горят, то дома подожгут. Поставили бы туда кого-нибудь, чтобы ходил по этому парку и охранял. Поймите, я живу здесь, это мой город, и мне эта ситуация стала неприятна, - рассказал ForPost житель микрорайона Олег Смирнов.
В братской могиле покоятся младший лейтенант Володченко Т.С., старший военный фельдшер Удод М.Я., красноармеец Ганноха Н.Н., а также красноармеец-химик Реминный И.В. - все они погибли во время бомбового удара 30 апреля 1942 года на территории авиационных мастерских.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU