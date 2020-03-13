2020-03-13T07:22:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло

Юго-западный ветер держит оборону от циклона
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму отличная весенняя погодаВ Крыму отличная весенняя погодаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму сегодня малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, передает Крымский гирометцентр.

В Симферополе переменная облачность, днем воздух прогреется до +16…+18°.

В Севастополе утром дымка,южный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17º.

На Южном берегу Крыма утром местами туман, днем +17…+19°.

В Керчи также утром местами туман, ветер южный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Днем +16…+18°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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