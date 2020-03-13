Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло

13 Март 2020 2020-03-13T07:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму сегодня малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, передает Крымский гирометцентр.

В Симферополе переменная облачность, днем воздух прогреется до +16…+18°.

В Севастополе утром дымка,южный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17º.

На Южном берегу Крыма утром местами туман, днем +17…+19°.

В Керчи также утром местами туман, ветер южный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Днем +16…+18°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU