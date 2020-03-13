Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»

13 Март 2020 2020-03-13T09:42:10+03:00

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Депутаты Керченского городского совета привезли продукты в организацию «Красный крест». Об этом на своей странице в Facebook написала глава Горсовета города-героя Ольга Солодилова.

- Тут кормят людей без определенного места жительства, обогревают нуждающихся, подставляют плечо в сложных ситуациях. Депутаты внесли посильный вклад, приобретя продукты питания для приготовления горячих обедов, - написала Ольга Солодилова.

По ее словам, этих продуктов хватит на долго, чтобы кормить нуждающихся. Кроме главы Горосвета Красный крест посетили: Мая Хужина, Лариса Щербула, Наталья Дерюгина, Валерий Арустамян и Марат Еникеев.

Следует напомнить, что в феврале Мая Хужина и Лариса Щербула стали участницами скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, тогда еще глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU