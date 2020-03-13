Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Четверым жителям Бахчисарая, задержанных ранее сотрудниками ФСБ по подозрению в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), избрали меру пресечения.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Киевского районного суда г. Симферополя, один из задержанных будет ожидать суда под домашним арестом в связи с состоянием здоровья. Еще троих подозреваемых по решению суда отправили в СИЗО.
- В качестве меры пресечения избран арест сроком на два месяца - до 10 мая, - отметили в пресс-службе райсуда.
Напомним, обыски прошли по нескольким адресам в Бахчисарае 11 марта. В итоге поначалу задержали пять человек, однако одного из них отпустили после допроса, он будет проходить по делу в качестве свидетеля.
СПРАВКА КП
Хизб-ут Тахрир* - запрещенная в РФ террористическая организация. Запрещена также во многих странах мира, однако на Украине ее деятельность - законна. До 2014 года на полуострове идеология Хизб-ут Тахрир распространялась свободно.
Видео задержания террористов в Бахчисарае.Видео: Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU