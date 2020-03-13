В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок

13 Март 2020 2020-03-13T10:26:24+03:00

На это потратят два миллиона рублей

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В Симферополе обновят ливневки за два миллиона рублей. До конца года их планируют заменить 200 штук, а до 31 марта - 16.

- Ремонт пройдет на всей улично-дорожной сети Симферополя. Сейчас меняют решетки ливнестоков на проспекте Победы, - передает Крымское информационное агентство слова директора МБУ «Город» Антона Подабеда.

По его словам, сейчас специалисты готовят место для укладки новых дождеприемников, выставляют опалубку и подливают подушку из бетонной смеси. Когда бетон застынет, сверху конструкцию укрепят асфальтом.

Также Подабед сообщил, что в марте ливневки отремонтируют на улицах Киевская и Гоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU