В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
В Симферополе обновят ливневки за два миллиона рублей. До конца года их планируют заменить 200 штук, а до 31 марта - 16.
- Ремонт пройдет на всей улично-дорожной сети Симферополя. Сейчас меняют решетки ливнестоков на проспекте Победы, - передает Крымское информационное агентство слова директора МБУ «Город» Антона Подабеда.
По его словам, сейчас специалисты готовят место для укладки новых дождеприемников, выставляют опалубку и подливают подушку из бетонной смеси. Когда бетон застынет, сверху конструкцию укрепят асфальтом.
Также Подабед сообщил, что в марте ливневки отремонтируют на улицах Киевская и Гоголя.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU