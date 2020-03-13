Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию

13 Март 2020 2020-03-13T12:39:42+03:00

Автослесарь СТО решил съездить по делам на машине клиента. Фото: Пресс-служба МВД по Крыму

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

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У парня из Симферополя сломалась любимая машина. Он поехал в автосервис, где и оставил свой автомобиль. На СТО 27-летнего симферопольца заверили, что с его «железным конем» все будет в порядке, и скоро машину ему вернут.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, парень позвонил в полицию и рассказал, что ночью его авто попало в ДТП в центре столицы Крыма. За рулем машины был работник того самого автосервиса, где молодой человек отставил машину на ремонт.

Стражи правопорядка быстро нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний автослесарь СТО, который решил съездить по делам на машине клиента. Мужчина сразу признался в преступлении.

Против него возбудили уголовное дело за угон автомобиля без цели хищения. Максимальное наказание за преступление - лишение свободы до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU