2020-03-13T14:25:28+03:00
Общество

«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка

Крымчане ищут специалиста, который поможет выкормить найденыша [фото, видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Бельчонка из Бахчисарая вынянчила кошка, а теперь кормилица нужна малютке, найденному в Симферополе. Фото: Виктор Жиленко, Инна Великая/Черный список Симферополь/VKБельчонка из Бахчисарая вынянчила кошка, а теперь кормилица нужна малютке, найденному в Симферополе. Фото: Виктор Жиленко, Инна Великая/Черный список Симферополь/VK
Изменить размер текста:

Жители Симферополя взяли шефство над новорожденным детенышем белки.

- В парке на улице 51-ой армии мы нашли маленького бельчонка, - сообщила в соцсети крымчанка. - Он лежал на земле, холодный как ледышка. Мы думали, что умер, но когда взяли в руки и отогрели, то голенький комочек зашевелился. Чудо - он живой!

Милосердные люди забрали найденыша домой, но не знают, чем и как его кормить:

- Нужна консультация, в ветлечебницах, к сожалению, нет специалистов по бельчатам.

Пользователи соцсети близко восприняли к сердцу судьбу новорожденного бельчонка. Они, комментируя пост, высказывали самые различные мнения и давали разнообразные советы: «Не нужно было его брать, мать-белка утащила бы его обратно в дупло»; «Малыша нужно, как котенка молоком из пипетки кормить да в тепле держать»; «Погибнет. Никто ему мать не заменит - это не семимесячный ребенок, нельзя выходить»; «Выхаживают и котят, и щенков, и птенцов. И бельчонка то же выкормят».

Напомним, что в Бахчисарайском зоопарке бельчат-малюток усыновила кошка, которая выкормила их вместе со своими котятами. Правда, когда приемыши подросли, то ушли жить к попугаям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Кошка из Бахчисарая воспитывает трех бельчат.Мурка одинаково любит своих детей и подкидышей. Когда она кормит свою ораву, семь ртов!, то громко урчит.Галина КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек