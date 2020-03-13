«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка

13 Март 2020 2020-03-13T14:25:28+03:00

Бельчонка из Бахчисарая вынянчила кошка, а теперь кормилица нужна малютке, найденному в Симферополе. Фото: Виктор Жиленко, Инна Великая/Черный список Симферополь/VK

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Жители Симферополя взяли шефство над новорожденным детенышем белки.

- В парке на улице 51-ой армии мы нашли маленького бельчонка, - сообщила в соцсети крымчанка. - Он лежал на земле, холодный как ледышка. Мы думали, что умер, но когда взяли в руки и отогрели, то голенький комочек зашевелился. Чудо - он живой!

Милосердные люди забрали найденыша домой, но не знают, чем и как его кормить:

- Нужна консультация, в ветлечебницах, к сожалению, нет специалистов по бельчатам.

Пользователи соцсети близко восприняли к сердцу судьбу новорожденного бельчонка. Они, комментируя пост, высказывали самые различные мнения и давали разнообразные советы: «Не нужно было его брать, мать-белка утащила бы его обратно в дупло»; «Малыша нужно, как котенка молоком из пипетки кормить да в тепле держать»; «Погибнет. Никто ему мать не заменит - это не семимесячный ребенок, нельзя выходить»; «Выхаживают и котят, и щенков, и птенцов. И бельчонка то же выкормят».

Напомним, что в Бахчисарайском зоопарке бельчат-малюток усыновила кошка, которая выкормила их вместе со своими котятами. Правда, когда приемыши подросли, то ушли жить к попугаям.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706018" frameborder="0"></iframe> Кошка из Бахчисарая воспитывает трех бельчат.Мурка одинаково любит своих детей и подкидышей. Когда она кормит свою ораву, семь ртов!, то громко урчит.Галина КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU