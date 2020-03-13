Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица

13 Март 2020 2020-03-13T14:34:39+03:00

Теперь женщину будут судить за кражу

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35-летний житель Симферополя пошел к банкомату, чтобы снять наличные. Он вставил карту в устройство и ввел пинкод. Карту банкомат вернул, а вот деньги не выдал, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчина, не дождавшись запрошенной суммы, ушел, но с его счета деньги списали. Тогда он обратился в полицию.

Как удалось выяснить КП-Крым, деньги из банкомата взяла 55-летняя жительница села Ароматное Белогорского района, которая работает уборщицей на автобазе Совмина Крыма. Она не стала сообщать о находке в банк или правоохранителям.

Полиции женщина призналась, что взяла деньги из банкомата, а у нее дома нашли всю сумму и вернули пострадавшему.

Женщину оставили под подпиской о невыезде и возбудили против нее уголовное дело за кражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU