2020-03-13T14:34:39+03:00
Происшествия

Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица

Теперь женщину будут судить за кражу
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Мужчина не дождался запрошенной суммы в банкомате . Фото: Архив "КП"Мужчина не дождался запрошенной суммы в банкомате . Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

35-летний житель Симферополя пошел к банкомату, чтобы снять наличные. Он вставил карту в устройство и ввел пинкод. Карту банкомат вернул, а вот деньги не выдал, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчина, не дождавшись запрошенной суммы, ушел, но с его счета деньги списали. Тогда он обратился в полицию.

Как удалось выяснить КП-Крым, деньги из банкомата взяла 55-летняя жительница села Ароматное Белогорского района, которая работает уборщицей на автобазе Совмина Крыма. Она не стала сообщать о находке в банк или правоохранителям.

Полиции женщина призналась, что взяла деньги из банкомата, а у нее дома нашли всю сумму и вернули пострадавшему.

Женщину оставили под подпиской о невыезде и возбудили против нее уголовное дело за кражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек