Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
На Украине создадут реестр иностранных граждан, которые посещали Крым. Об этом сообщили в пресс-службе некой прокуратуры АР Крым.
- Прокуратура Автономной Республики Крым и главное управление Службы Безопасности Украины работают над созданием реестра иностранцев-нарушителей, которые незаконно посещали оккупированный полуостров, - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Крым вернулся в состав России по результатам референдума, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украинские власти не признают переход республики в состав России и считают Крым своей территорией.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU