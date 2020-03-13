2020-03-13T13:48:46+03:00
Политика

Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым

Что с этим будут делать не уточнили
Артем АРТЕМОВ
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На Украине создадут специальный реестр, куда будут записывать всех иностранцев, посещавших Крым. Фото: Архив "КП"На Украине создадут специальный реестр, куда будут записывать всех иностранцев, посещавших Крым. Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На Украине создадут реестр иностранных граждан, которые посещали Крым. Об этом сообщили в пресс-службе некой прокуратуры АР Крым.

- Прокуратура Автономной Республики Крым и главное управление Службы Безопасности Украины работают над созданием реестра иностранцев-нарушителей, которые незаконно посещали оккупированный полуостров, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Крым вернулся в состав России по результатам референдума, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украинские власти не признают переход республики в состав России и считают Крым своей территорией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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