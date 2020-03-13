Половина всех товаров, которые экспортирует Крым, идут на Украину

13 Март 2020 2020-03-13T16:45:21+03:00

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Украина стала основным торговым партнером по внешней торговли Республики Крым. На нее приходится половина экспорта с полуострова. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала глава Крымстата Ольга Балдина.

От всего экспорта с полуострова на Украину приходится 50,3%, на Белоруссию - 23%, а на Казахстан - 10,3%. Данные основаны на статистике таможни за девять месяцев 2019 года. В свою очередь, с Украины в Крым импортируется 28,3% товаров.

Всего 35 стран поставляют свою продукцию на полуостров. В их числе - Италия, Белоруссия, Армения и Турция.

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ИСТОЧНИК KP.RU