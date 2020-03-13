На выходных в Крыму похолодает из-за арктического воздуха

13 Март 2020 2020-03-13T17:24:14+03:00

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В последнюю неделю в Крыму было тепло и солнечно, но с 15 по 18 марта на полуострове ожидается прохождение арктического холодного фронта. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.

- В субботу в Крыму будет еще тепло и преимущественно без осадков. Ночью и утром в степных районах и на побережье вероятны туманы. Минимальная температура воздуха +3…+8, максимальная +12…+17, - говорится в сообщении.

Но в воскресенье и понедельник в Крыму резко похолодает, Ночью температура понизится до 0…+3. В степях полуострова и предгорье ночью ожидаются заморозки -2…-7, а днем +3…+8.

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ИСТОЧНИК KP.RU