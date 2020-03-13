Три человека пострадали в ДТП на «Тавриде»
В пятницу, 13 марта, на трассе «Таврида» в районе села Луговое Ленинского района столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Крыму.
Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный КАМАЗ. Спасатели с помощью специального инструмента достали трех пострадавших из автомобиля. Их доставили в ближайшую больницу.
По информации пресс-службы МВД по Крыму, получили телесные травмы 49-летний водитель легковушки, его 27-летний пассажир и грудной ребенок этого года рождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU