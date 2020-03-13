2020-03-13T17:38:36+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на «Тавриде»

Среди них грудной ребенок
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Всех пострадавших доставили в больницу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КрымуВсех пострадавших доставили в больницу. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 марта, на трассе «Таврида» в районе села Луговое Ленинского района столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Крыму.

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный КАМАЗ. Спасатели с помощью специального инструмента достали трех пострадавших из автомобиля. Их доставили в ближайшую больницу.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, получили телесные травмы 49-летний водитель легковушки, его 27-летний пассажир и грудной ребенок этого года рождения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Евпатории закупят новые трамваи за 1 миллиард рублей
Эксперт оценил попытку Киева на законодательном уровне запретить поставки воды в Крым
Три человека пострадали в ДТП на «Тавриде»
На выходных в Крыму похолодает из-за арктического воздуха
Половина всех товаров, которые экспортирует Крым, идут на Украину
Супруги из Симферополя приютили бомжа, а потом ревнивый муж убил его
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек