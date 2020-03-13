2020-03-13T17:44:56+03:00
Политика

Эксперт оценил попытку Киева на законодательном уровне запретить поставки воды в Крым

В парламент Украины внесен документ «Касательно попыток возобновления масштабной подачи воды по Северо-Крымскому каналу»
Артем АРТЕМОВ
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В парламент Украины внесен документ «Касательно попыток возобновления масштабной подачи воды по Северо-Крымскому каналу». Фото: Архив "КП"В парламент Украины внесен документ «Касательно попыток возобновления масштабной подачи воды по Северо-Крымскому каналу». Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальный Киев, пытаясь на законодательном уровне запретить поставки воды в Крым, боится, что этот ресурс Россия направит на обеспечение военных баз, расположенных на полуострове. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Напомним, 13 марта на рассмотрение Верховной рады Украины был внесен законопроект «О попытке возобновления масштабной подачи воды по Северо-Крымскому каналу» в Крым и Севастополь. Документ, который размещен на портале правительства страны, на законодательном уровне запрещает возобновление поставок воды на полуостров.

Авторы призывают президента Владимира Зеленского и правоохранителей «незамедлительно реагировать» на заявления о подаче воды в Крым «с целью защиты государственных интересов».

Политический эксперт Денис Батурин отмечает, что законопроект имеет простое обоснование - украинские власти считают, что драгоценный ресурс пойдет на снабжение российских военных баз. При этом гуманитарный аспект они не рассматривают.

- С точки зрения инициаторов законопроекта, Крым - это Украина. Там полагают, что подавать сейчас воду на полуостров - это снабжать ею военные базы и тех, кто там находится. Гуманитарный аспект украинские власти почему-то выносят за скобки. Но при этом в Киеве считают, что в Крыму живут украинские граждане, - говорит Батурин. Получается парадокс: Киев готов на законодательном уровне запретить поставки воды свои же гражданам?

Эксперт отмечает, что учитывая то давление, которое оказывают на власти Украины местные националистические группировки и коллективный Запад, ждать, что на полуостров придет вода по Северо-Крымскому каналу, было бы пустой тратой времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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