Погода в Крыму на 14 марта: переменная облачность и тепло до +15

14 Март 2020 2020-03-14T07:00:26+03:00

На полуострове не ожидается существенных осадков

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15 марта, в субботу, на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов, но в то же время предупреждают о грядущем похолодании.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. В первой половине дня на побережье туман. Ветер днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU