2020-03-14T13:06:53+03:00
Общество

Вечный огонь в Керчи оборудуют новой газовой горелкой

Автоматическое устройство не позволит сильному ветру потушить пламя
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вечный огонь не сможет задуть сильный ветер. Фото Сергей Бороздин/FBВечный огонь не сможет задуть сильный ветер. Фото Сергей Бороздин/FB
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В Керчи идет реставрация Обелиска Славы на вершине горы Митридат, где расположен Вечный огонь.

- Город-герой активно готовится к юбилею Великой Победы, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрации Керчи. - Ведется подготовка к проведению праздничных мероприятий.

Для реставрации мемориального комплекса уже куплена новая газовая горелка с автоматическим блоком управления.

- Автоматика будет срабатывать при сильных порывах ветра, и обеспечивать бесперебойное горение Вечного огня, а также позволит исключить человеческий фактор, - и глава Керчи отметил, что до настоящего времени за огнем наблюдал смотритель.

Проводится и электрификация памятного места. Все работы планируется завершить к 9 Мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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