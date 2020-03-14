Вечный огонь в Керчи оборудуют новой газовой горелкой
В Керчи идет реставрация Обелиска Славы на вершине горы Митридат, где расположен Вечный огонь.
- Город-герой активно готовится к юбилею Великой Победы, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрации Керчи. - Ведется подготовка к проведению праздничных мероприятий.
Для реставрации мемориального комплекса уже куплена новая газовая горелка с автоматическим блоком управления.
- Автоматика будет срабатывать при сильных порывах ветра, и обеспечивать бесперебойное горение Вечного огня, а также позволит исключить человеческий фактор, - и глава Керчи отметил, что до настоящего времени за огнем наблюдал смотритель.
Проводится и электрификация памятного места. Все работы планируется завершить к 9 Мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU