Жителю Симферополя грозит пять лет тюрьмы за кражу телефона

14 Март 2020 2020-03-14T16:48:19+03:00

За кражу телефон могут строго наказать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Преступление произошло в одном из городских кафе

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В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление 55-летняя горожанка. Женщина рассказала, что у нее со столика в кафе пропал мобильный телефон. Стоимость гаджета для связи: 15 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан ранее не судимый 23-летний симферополец, – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Правоохранители, проведя обыск, нашли в доме подозреваемого похищенный мобильный телефон.

На подозреваемого завели уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU