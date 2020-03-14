Жителю Симферополя грозит пять лет тюрьмы за кражу телефона
В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление 55-летняя горожанка. Женщина рассказала, что у нее со столика в кафе пропал мобильный телефон. Стоимость гаджета для связи: 15 тысяч рублей.
- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан ранее не судимый 23-летний симферополец, – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Правоохранители, проведя обыск, нашли в доме подозреваемого похищенный мобильный телефон.
На подозреваемого завели уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU