Крымские синоптики обещают четырехдневные заморозки

14 Март 2020 2020-03-14T19:40:05+03:00

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На Крымском полуострове ожидается похолодание. Если в первой декаде марта на улице было почти лето - столбик термометра зашкаливало за +20, то сейчас начался откат назад, вернее вниз.

- В связи с прохождением арктического холодного фронта 15,16,17, 18 марта в Крыму ожидается резкое понижение температуры воздуха, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики говорят, что днем будет +3…+8, в темное время суток и рано утром возможны даже отрицательные температуры - 2…- 7. Такой «холодный» прогноз действителен четыре дня: с 15 по 18 марта.

В МЧС Республики Крым советубт быть внимательными и соблюдать все меры пожарной безопасности и без лишней нужды не ходить на экскурсии по горам и лесам полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU