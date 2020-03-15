Погода в Крыму на 15 марта: до +8 градусов и облачно

15 Март 2020 2020-03-15T08:47:48+03:00

Иногда будет выглядывать солнце Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крыму 15 марта будет прохладно: днем столбики термометров покажут не больше +8 градусов. Будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +7 градусов, переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем будет дуть северо-западный ветер до 17 метров в секунду.

В Севастополе 15 марта переменная облачность, до +9 градусов днем. Ветер подует северо-восточный до 17 метров в секунду.

На ЮБК в воскресенье небо также будет скрыто за тучами, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный до 17 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до +8 градусов.

В Керчи сегодня до +8 градусов, переменная облачность. Днем возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU