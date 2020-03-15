15 Март 2020 2020-03-15T11:56:58+03:00

На одном из пожаров обнаружен погибший

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Крымские спасатели за неделю потушили 118 пожаров и 15 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов, после аварий спасено 28 человек, но пять погибло. Также за неделю потушили больше ста пожаров, из них 81 был связан с возгоранием мусора и сухой растительности.

На одном из пожаров обнаружен погибший. Также был ликвидирован 1 лесной пожар. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU