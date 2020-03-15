В Симферополе задержали двух похитителей техники

15 Март 2020 2020-03-15T12:42:37+03:00

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Два симферопольца написали заявления в полицию о похищении у них ноутбуков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Так, в первом случае 65- летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его брат украл компьютер за 23 тысячи рублей. Полицейские задержали 54-летнего мужчину, который жил по соседству. Оказалось, что его уже судили раньше за имущественные преступления.

Затем заявление в полицию написал 27-летний симферополец. Он рассказал, что у него в гостях остался знакомый на ночь. А утром потерпевший проснулся и не нашел гостя и компьютерную технику.

- В ходе проведения розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции провели осмотры в местах жительства подозреваемых и нашли украденное имущество.

Возбуждены уголовные дела по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU