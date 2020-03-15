2020-03-15T12:42:37+03:00
Общество

В Симферополе задержали двух похитителей техники

Возбуждены уголовные дела по факту кражи
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Два симферопольца написали заявления в полицию о похищении у них ноутбуков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Так, в первом случае 65- летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его брат украл компьютер за 23 тысячи рублей. Полицейские задержали 54-летнего мужчину, который жил по соседству. Оказалось, что его уже судили раньше за имущественные преступления.

Затем заявление в полицию написал 27-летний симферополец. Он рассказал, что у него в гостях остался знакомый на ночь. А утром потерпевший проснулся и не нашел гостя и компьютерную технику.

- В ходе проведения розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции провели осмотры в местах жительства подозреваемых и нашли украденное имущество.

Возбуждены уголовные дела по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24