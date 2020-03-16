Погода в Крыму на 16 марта: ветрено и тепло до +8
16 марта, на Крымском полуострове не совсем уютный понедельник: серенький, ветреный и зябкий.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Днем температура воздуха +3…+5°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6º.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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