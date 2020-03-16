В Симферополе и Севастополе 16 марта частично отключат электричество

16 Март 2020 2020-03-16T07:33:14+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Подача света прекратится на несколько часов

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16 марта, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Перебои с электричеством возникнут из-за ремонтных работ на электролиниях.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Судакская, 22-40 (чет), 25-59(нечет);

ул. Солдатская, 48-66(чет), 47-69(нечет);

ул. Лермонтова, 18-22а (чет);

ул. Курсеи-това, 62-74(чет), 73-87(нечет);

ул. Куйбышева, 27-31 (нечет);

ул. Аппазова, 72-84(чет), 63-73(нечет);

ул. Абденановой, 88-102(чет);

просп. Победы, 269, 281;

пер. Лиственный, 1;

ул. Камышбурунская, 3-39 (нечет);

ул. Яковлеева, 1-14;

ул. Мамед-Эмир Усеинова, 2-10(чет), 1-29(нечет);

ул. Греческая, 1-30;

тупик Понтийский, 1-30;

ул. Понтийская, 1-31;

ул. Афинская, 2-18(чет);

пер. Розовый, 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

ул. И. Тамакчи, 2-30(чет), 1-9(нечет);

ул. Чечеткина, 4-10 (чет), 1-11 (нечет);

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Циолковского,1-5;

ул. Челюскинцев,65,38-94;

ул. Дорофея Кошубы,7-21;

ул. Богданова,2-8,1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,1-3,7;

пр. Генерала Острякова,118;

ул. Хрусталева,75, 113-117,123-129.

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ИСТОЧНИК KP.RU