В Симферополе и Севастополе 16 марта частично отключат электричество
16 марта, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Перебои с электричеством возникнут из-за ремонтных работ на электролиниях.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Судакская, 22-40 (чет), 25-59(нечет);
ул. Солдатская, 48-66(чет), 47-69(нечет);
ул. Лермонтова, 18-22а (чет);
ул. Курсеи-това, 62-74(чет), 73-87(нечет);
ул. Куйбышева, 27-31 (нечет);
ул. Аппазова, 72-84(чет), 63-73(нечет);
ул. Абденановой, 88-102(чет);
просп. Победы, 269, 281;
пер. Лиственный, 1;
ул. Камышбурунская, 3-39 (нечет);
ул. Яковлеева, 1-14;
ул. Мамед-Эмир Усеинова, 2-10(чет), 1-29(нечет);
ул. Греческая, 1-30;
тупик Понтийский, 1-30;
ул. Понтийская, 1-31;
ул. Афинская, 2-18(чет);
пер. Розовый, 2-18 (чет), 3-13 (нечет)
ул. И. Тамакчи, 2-30(чет), 1-9(нечет);
ул. Чечеткина, 4-10 (чет), 1-11 (нечет);
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Циолковского,1-5;
ул. Челюскинцев,65,38-94;
ул. Дорофея Кошубы,7-21;
ул. Богданова,2-8,1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,1-3,7;
пр. Генерала Острякова,118;
ул. Хрусталева,75, 113-117,123-129.
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ИСТОЧНИК KP.RU