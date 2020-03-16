Крымские школы пока не переводят на дистанционное обучение для профилактики коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T11:36:58+03:00

Крымские школьники пока ходят на занятия по расписанию Фото: Анастасия ЖУКОВА

А федеральный университет уже с понедельника отправил студентов по домам

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В Крыму школы и детские сады пока продолжают работу в штатном режиме.

- По школам пока решение не принято, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК. - На данный момент все учебные заведения работают, как обычно.

Напомним, с понедельника, 16 марта, Крымский федеральный университет имени Вернадского ввел дистанционное обучение на срок до 1 апреля. Такое решение принято, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции. Общежития пока не распускают, студенты продолжают проживать в корпусах, помещения усиленно дезинфицируют, а кураторы теперь следят за самочувствием подопечных.

При этом в Крыму не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19. Все граждане, которые прибывают на полуостров из стран, где хозяйничает новый вирус, помещаются на 14-дневный карантин дома, если нет симптомов ОРВИ, и в инфекционной больнице, если признаки заболевания имеются.

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ИСТОЧНИК KP.RU