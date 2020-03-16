2020-03-16T12:03:02+03:00
Происшествия

Ночью в ялтинском заповеднике произошел пожар

Огонь удалось потушить за несколько часов
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сухая трава загорелась ночью в понедельник в ялтинском урочище Уч-Кош.

По данным пресс-службы МЧС Крыма, огонь не угрожал переброситься на населенный пункт. С помощью рукавных линий и ранцевые опрыскивателей пламя потушили к 7.00.

На месте работали сотрудники лесного хозяйства Ялтинского горно-лесного заповедника, Гурзуфского лесничества, ГУ МЧС России по республике.

Площадь возгорания составила 0,42 гектара. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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