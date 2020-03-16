В новом терминала аэропорта Симферополя приняли десятимиллионного пассажира
Новый терминал международный аэропорт Симферополя обслужил 16 марта десятимиллионного пассажира со дня своего открытия.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, юбилейный турист Валерий Шабаев с женой вылетал из Симферополя в Москву компанией Nordwind. В Крым он приезжал к родственникам.
В аэропорту его встретили с поздравлениями и цветами. В подарок мужчина получил сертификат на обслуживание в VIP-зале аэропорта, модель самолета и карту участника бонусной программы авиакомпании Nordwind и другие сувениры.
Партнеры аэропорта Симферополь также вручили пассажиру свои подарки.
Напомним, что новый терминал симферопольского аэропорта, который с недавних пор носит имя Ивана Айвазовского, начала работу в апреле 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU