В новом терминала аэропорта Симферополя приняли десятимиллионного пассажира

16 Март 2020 2020-03-16T13:32:08+03:00

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Новый терминал международный аэропорт Симферополя обслужил 16 марта десятимиллионного пассажира со дня своего открытия.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, юбилейный турист Валерий Шабаев с женой вылетал из Симферополя в Москву компанией Nordwind. В Крым он приезжал к родственникам.

В аэропорту его встретили с поздравлениями и цветами. В подарок мужчина получил сертификат на обслуживание в VIP-зале аэропорта, модель самолета и карту участника бонусной программы авиакомпании Nordwind и другие сувениры.

Партнеры аэропорта Симферополь также вручили пассажиру свои подарки.

Напомним, что новый терминал симферопольского аэропорта, который с недавних пор носит имя Ивана Айвазовского, начала работу в апреле 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU