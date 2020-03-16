Гагаринскому парку Симферополя вернули украденные можжевельники

16 Март 2020 2020-03-16T13:58:59+03:00

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Количество можжевельников в Гагаринском парке восстановлено: на замену 7 украденным кустам посадили 10 новых, рассказал директор «Детского парка» Алексей Кочедыков.

Памятник жертвам последней катастрофы Чернобыльской АЭС вновь украшают еловые растения.

На этот раз для их сбережения установили дополнительную защиту: рядом с местом высадки установили камеры.

Напомним, ранее неизвестные выкопали 7 кустов можжевельника в парке им. Гагарина. После случившегося руководству парка пришлось закупать растения за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU