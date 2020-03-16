Гагаринскому парку Симферополя вернули украденные можжевельники
Количество можжевельников в Гагаринском парке восстановлено: на замену 7 украденным кустам посадили 10 новых, рассказал директор «Детского парка» Алексей Кочедыков.
Памятник жертвам последней катастрофы Чернобыльской АЭС вновь украшают еловые растения.
На этот раз для их сбережения установили дополнительную защиту: рядом с местом высадки установили камеры.
Напомним, ранее неизвестные выкопали 7 кустов можжевельника в парке им. Гагарина. После случившегося руководству парка пришлось закупать растения за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU