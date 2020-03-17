Погода в Крыму на 17 марта: ветрено и тепло до +10
17 марта, во вторник, на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +8…+10°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
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ИСТОЧНИК KP.RU