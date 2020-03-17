2020-03-17T05:47:14+03:00
Общество

Погода в Крыму на 17 марта: ветрено и тепло до +10

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В горах возможен снег.В горах возможен снег.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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17 марта, во вторник, на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +8…+10°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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