2020-03-16T15:58:46+03:00
Происшествия

На трассе Симферополь-Феодосия произошло смертельное ДТП

Один человек погиб и двое пострадали
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Утром 16 марта на трассе Симферополь-Феодосия произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. По данным пресс-службы МВД по Крыму, один человек погиб и двое пострадали.

В ведомстве сообщили, что авария произошла в 9.15. 36-летний водитель Audi 80 поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi под управлением водителя 1974 года рождения, машины столкнулись.

- В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Audi 80 1960 года рождения, а двое пассажиров 1986 и 1963 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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