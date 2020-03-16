В Симферополе и Севастополе 17 марта частично отключат электричество

16 Март 2020 2020-03-16T17:11:06+03:00

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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17 марта, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Первомайская, 1, 1а, 1в, 3, 3в;

ул. Ломоносова, 2;

ул. Беспалова, 7а;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

Проспект Генерала Острякова,69-А, 73,155-А,155,177,185

с 9.30 до 14.00

ул. Вакуленчука,33-А

с 09.00 до 13.00

ул. Адмирала Октябрьского,1-5;

ул. Большая Морская,48-52,15;

ул. Очаковцев,50-52,35-А;

ул. Шмидта,2-4;

ул. Кулакова,68-82,86,57;

с 8.00 до 17.00

Максимова дача (СТ «Сатурн», СНТ «УНР-64», СТ «Восход», СТ «РМЗ», СТ «Скрепер», ТСН «Швейная фабрика», СНТ «Бутон»);

ул. Каштановая 10,18-20(чет);

ул. Архитектора Баглея 32-36 (чет), 3,9-11 (нечет);

ул. Художник Озерникова 40,50-52 (чет);

ул. Станислава Чижа 61,65;

Делегардова балка (ОК СТ «Движенец»).

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ИСТОЧНИК KP.RU