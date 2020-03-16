В Симферополе и Севастополе 17 марта частично отключат электричество
17 марта, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество, потому что энергетики будут ремонтировать оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Первомайская, 1, 1а, 1в, 3, 3в;
ул. Ломоносова, 2;
ул. Беспалова, 7а;
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
Проспект Генерала Острякова,69-А, 73,155-А,155,177,185
с 9.30 до 14.00
ул. Вакуленчука,33-А
с 09.00 до 13.00
ул. Адмирала Октябрьского,1-5;
ул. Большая Морская,48-52,15;
ул. Очаковцев,50-52,35-А;
ул. Шмидта,2-4;
ул. Кулакова,68-82,86,57;
с 8.00 до 17.00
Максимова дача (СТ «Сатурн», СНТ «УНР-64», СТ «Восход», СТ «РМЗ», СТ «Скрепер», ТСН «Швейная фабрика», СНТ «Бутон»);
ул. Каштановая 10,18-20(чет);
ул. Архитектора Баглея 32-36 (чет), 3,9-11 (нечет);
ул. Художник Озерникова 40,50-52 (чет);
ул. Станислава Чижа 61,65;
Делегардова балка (ОК СТ «Движенец»).
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ИСТОЧНИК KP.RU