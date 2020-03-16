Путевки в детские лагеря Крыма раскуплены. Отказов нет

16 Март 2020 2020-03-16T17:55:25+03:00

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Отказа от путевок в детские лагеря Крыма на период летних каникул пока нет. Три объекта республиканского объединения «Солнечная Таврика» полностью распроданы.

- Наши три детских оздоровительных учреждения загружены на 100%, договоры уже подписаны, предоплата прошла, - сообщила КП-Крым директор ГУП РК «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова. - Не знаю, что преподнесет завтрашний день, но сегодня ситуация такая - никто не отказывается от путевок. Мы готовы принимать в любой момент.

В ближайшие дни пройдет тендер Минобразования Крыма по покупке путевок в детские загородные лагеря для льготных категорий, имеющих право на отдых за счет республики. В этом году в бюджете на эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей.

В ГУП РК «Солнечная Таврика» входят три детских лагеря - «Дельфин» и «Южный» в Песчаном и «Лучистый» в Евпатории.

Ранее представители туристического бизнеса Крыма заявили об отмене договоров на приезд детских групп в период весенних каникул. Поводом стали рекомендации по ограничению пребывания в местах массового скопления граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU