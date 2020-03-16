2020-03-16T17:55:25+03:00
Туризм

Путевки в детские лагеря Крыма раскуплены. Отказов нет

Лето выкуплено на 100%
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Лето прийдет несмотря ни на какие вирусыЛето прийдет несмотря ни на какие вирусыФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Отказа от путевок в детские лагеря Крыма на период летних каникул пока нет. Три объекта республиканского объединения «Солнечная Таврика» полностью распроданы.

- Наши три детских оздоровительных учреждения загружены на 100%, договоры уже подписаны, предоплата прошла, - сообщила КП-Крым директор ГУП РК «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова. - Не знаю, что преподнесет завтрашний день, но сегодня ситуация такая - никто не отказывается от путевок. Мы готовы принимать в любой момент.

В ближайшие дни пройдет тендер Минобразования Крыма по покупке путевок в детские загородные лагеря для льготных категорий, имеющих право на отдых за счет республики. В этом году в бюджете на эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей.

В ГУП РК «Солнечная Таврика» входят три детских лагеря - «Дельфин» и «Южный» в Песчаном и «Лучистый» в Евпатории.

Ранее представители туристического бизнеса Крыма заявили об отмене договоров на приезд детских групп в период весенних каникул. Поводом стали рекомендации по ограничению пребывания в местах массового скопления граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Симферополя 18 марта ограничат движение транспорта
Во вторник школьников и студентов Севастополя могут отправить по домам
Жители Щелкино своими силами ремонтируют ротонду, ставшую символом города
В Керчи начали строить пассажирский паром для Дальнего Востока за три миллиарда рублей
Путевки в детские лагеря Крыма раскуплены. Отказов нет
В Симферополе и Севастополе 17 марта частично отключат электричество
Коронавирус и дорогой доллар не мешают россиянам ехать на отдых в Крым
В одной из школ Крыма два класса перевели на дистанционное обучение
Из-за коронавируса перенесли турнир по борьбе на кубок главы Крыма
Крымский филиал Университета правосудия перешел на дистанционное обучение
На трассе Симферополь-Феодосия произошло смертельное ДТП
Гагаринскому парку Симферополя вернули украденные можжевельники
Поклонская не приехала в Крым поздравлять прокуроров из-за коронавируса
В новом терминале аэропорта Симферополя приняли десятимиллионного пассажира
Среда будет выходным днем для жителей всего Крыма