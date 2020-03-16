Во вторник школьников и студентов Севастополя могут отправить по домам

16 Март 2020 2020-03-16T19:05:29+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса школьников Севастополя планируют перевести на дистанционное обучение.

Как передает ForPost, ссылаясь на собственные источники, это может произойти уже во вторник, 17 марта. Со следующей недели в школах начнутся плановые каникулы. Детские сады пока работают в обычном режиме.

Как уточнил собеседник издания, решение перейти на дистанционное обучение ориентировочно до 8 апреля принято в СевГУ. В севастопольском филиале МГУ в настоящее время аналогичное решение прорабатывается.

В режим дистанционного обучения - предварительно до 1 апреля - уже переведены все филиалы Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, в том числе и в Севастополе. Другие высшие заведения Севастополя перейдут в этот режим со вторника, 17 марта.

Напомним, соответствующий приказ с рекомендацией перейти на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавируса был подписан министром образования Валерием Фальковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU