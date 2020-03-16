В центре Симферополя 18 марта ограничат движение транспорта

16 Март 2020 2020-03-16T18:49:54+03:00

Проехать утром 18 марта по Севастопольской будет невозможно Фото: Анастасия ЖУКОВА

Парковку на участке улицы Севастопольской тоже запретят

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В Симферополе 18 марта перекроют движение на улице Севастопольской из-за мероприятий, 6-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

Проехать по Севастопольской нельзя будет с 8.30 до 10.00 на участке от перекрестка с улицей Чехова до перекрестка с проспектом Кирова.

- На улице Севастопольской будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено постоянное патрулирование наряда ДПС ГИБДД, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время торжественных мероприятий можно будет проехать по проспекту Кирова.

Напомним, некоторые концерты и соревнования приуроченные к годовщине Крымской весны, на полуострове отменили для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. При этом ни одного случая заболевания в регионе не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU