Туристы едут в Крым, чтобы переждать эпидемию коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T08:44:04+03:00

Почти половина участников опроса проголосовали за отдых на полуострове

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Большинство российских туристов собираются отдыхать летом в Крыму, в том числе - благодаря благополучной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. К таким выводам пришли сотрудники популярного сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по итогам проведенного опроса пользователей.

- Большинство туристов (43,7%) проголосовало за отдых в Крыму; 22,96% опрошенных собираются провести отпуск на побережье Краснодарского края. Лишь 12,22% россиян не хотят никуда ехать этим летом и останутся дома, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Также популярностью пользуются курорты Алтая, Кавказских Минеральных вод. А почти 8% россиян планируют провести отпуск у себя на даче.

Напомним, на полуострове не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом. Туроператоры и средства размещения отчитываются о росте количества броней на весенне-летний сезон. Заказывают номера туристы заранее, уже сейчас есть брони аж на октябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU