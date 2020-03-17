Опубликован список дорог Симферополя, которые ждет ремонт

17 Март 2020 2020-03-17T10:22:47+03:00

Перечень еще не полный, поскольку на некоторые дороги власти ищут деньги

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Министерство транспорта Крыма опубликовало на своем сайте список дорог Симферополя, на которых в этом году должны пройти ремонтные работы.

Как пишет Крымское информационное агентство, в разделе «Деятельность» на сайте Минтранса РК выложено три перечня готовящихся к ремонту дорог на основе источников финансирования.

Так, в подразделе «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно узнать перечень готовящихся к ремонту дорог в рамках национального проекта.

Отдельно можно увидеть список дорог, ремонт которых пройдет за счет субсидий дорожного фонда Крыма на этот год.

Третий перечень дорог опубликован под заголовком «Запланированные ремонты городских улиц г. Симферополь в 2020 году под ожидаемое финансирование из федерального бюджета».

По этому списку еще продолжается работа с федеральными ведомствами по привлечению денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU