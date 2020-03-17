Аксенов назначил своего однопартийца следить за работой Совмина

17 Март 2020 2020-03-17T11:57:07+03:00

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В правительстве Крыма создана новая должность – министр Республики Крым. По указу главы региона Сергея Аксенова эту должность занял Константин Михайлов.

До этого Михайлов был первым заместителем руководителя аппарата Совета министров - начальником главного управления по обеспечению деятельности главы РК.

Теперь новый министр займется обеспечением взаимодействия между правительством Крыма и главой республики. Он обязан оперативно координировать действий исполнительных органов власти, обеспечивать взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления, а также следить за социально-экономической ситуацией в регионе для оценки эффективности работы Совмина.

Константин Михайлов состоит в партии «Русское Единство», которая была создана в 2009 году под председательством Сергея Аксенова.

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ИСТОЧНИК KP.RU