КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение
Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова (КИПУ) тоже перешел на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе руководства вуза, которым располагает КП-Крым.
Согласно документу, режим онлайн-учебы вводится со вторника, 17 марта, и "до момента отмены настоящего приказа".
Задания для учащихся будут размещать на официальном сайте КИПУ и в личных кабинетах студентов. Образовательные программы планируют реализовать в полном объеме, несмотря на дистанционные формы работы.
К подобным мерам в вузе решили прибегнуть для профилактики заражения коронавирусом.
В университете учатся более 6000 студентов и аспирантов, работают - более 400 преподавателей.
Напомним, с 16 марта на дистанционное обучение перешли Крымский федеральный университет имени Вернадского, а также Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.
На сегодняшний день на полуострове не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией, однако власти объявили с 17 марта режим повышенной готовности и отменили массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU