2020-03-17T12:01:22+03:00
Общество

КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение

Онлайн-режим действует с 17 марта
Анастасия ЖУКОВА
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Крымский инженерно-педагогический университетКрымский инженерно-педагогический университетФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова (КИПУ) тоже перешел на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе руководства вуза, которым располагает КП-Крым.

Согласно документу, режим онлайн-учебы вводится со вторника, 17 марта, и "до момента отмены настоящего приказа".

Задания для учащихся будут размещать на официальном сайте КИПУ и в личных кабинетах студентов. Образовательные программы планируют реализовать в полном объеме, несмотря на дистанционные формы работы.

К подобным мерам в вузе решили прибегнуть для профилактики заражения коронавирусом.

В университете учатся более 6000 студентов и аспирантов, работают - более 400 преподавателей.

Напомним, с 16 марта на дистанционное обучение перешли Крымский федеральный университет имени Вернадского, а также Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.

На сегодняшний день на полуострове не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией, однако власти объявили с 17 марта режим повышенной готовности и отменили массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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