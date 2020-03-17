До конца марта в Крыму будет прохладно

17 Март 2020 2020-03-17T12:36:26+03:00

В пятницу немного потеплеет: воздух днем прогреется до +15 градусов

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В Крыму до конца марта сохранится прохладная погода. 18 и 19 марта ночью ожидаются заморозки. Об этом КП-Крым сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В ночь на 18 марта в Нижнегорске может быть до -10 градусов. В степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов, - уточнила Любецкая.

По ее словам, в среду усилится восточный ветер, в восточных и центральных районах Крыма - до 25 метров в секунду.

В четверг, 19 марта, характер погоды не изменится. Ветер ослабеет. Ночью будут морозы до -3 градусов, а днем столбики термометров покажут до +10 градусов.

Потеплеет в Крыму уже в пятницу – дневные температуры будут от +10 до +15 градусов, а ночью от +1 до +6.

Осадков на полуострове не ожидается до конца марта. С 23 по 29 марта ночной температурный фон будет колебаться от 0 градусов в начале недели до +2 до +7 градусов в конце недели. Дневные температуры составят от +8 до +15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU