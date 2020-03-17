2020-03-17T12:30:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются

Зато усиленно дезинфицируют помещения
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Все представления в драмтеатре идут по расписаниюВсе представления в драмтеатре идут по расписаниюФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские учреждения культуры пока не собираются закрываться из-за угрозы коронавируса. При этом вводят усиленные меры предосторожности: масочный режим, дезинфекция помещений.

Так, в Центральном музее Тавриды создали оперативный штаб, куда вошли члены руководства, который отслеживает соблюдение введенных мер предосторожности. Всех сотрудников обязали носить маски, посетителям также не советуют находиться на экскурсии без нее.

Помимо этого проводится дезинфекция помещений, а некоторые мероприятия имеют ограничения по посещению. - Мы предпринимаем все меры по борьбе с коронавирусом или, по крайней мере, с его предотвращением, - отметила в комментарии КП-Крым заместитель директора Елена Вишневская. Государственный академический музыкальный театра Республики Крым и драматический театр им. Горького также продолжают работать в штатном режиме, все представления идут по расписанию. Никаких усиленных мер предосторожности в театрах пока не вводили.

Напомним, три крупных вуза Крыма - КФУ, КИПУ и крымский филиал РГУП - перешли на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы пока работают и закрываются на карантин только в случае превышения заболеваемости ОРВИ. Власти республики объявили режим повышенной готовности и отменили массовые мероприятия.

Ни одного случая заражения коронавирусом на полуострове не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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