На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение

17 Март 2020 2020-03-17T12:44:12+03:00

В МЧС просят граждан не выходит в море. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сильный ветер будет бушевать 18 и 19 марта

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Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма объявило на два ближайших дня штормовое предупреждение: сильный ветер будет бушевать на полуострове днем 18 и ночью 19 марта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

Во время шторма, напоминают в МЧС, нужно соблюдать правила безопасности, на улице избегать рекламных щитов, вывесок и линий электропередач. Кроме этого рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU