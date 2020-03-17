На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма объявило на два ближайших дня штормовое предупреждение: сильный ветер будет бушевать на полуострове днем 18 и ночью 19 марта.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.
Во время шторма, напоминают в МЧС, нужно соблюдать правила безопасности, на улице избегать рекламных щитов, вывесок и линий электропередач. Кроме этого рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море.
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ИСТОЧНИК KP.RU