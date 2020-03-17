У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф

17 Март 2020 2020-03-17T13:09:46+03:00

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Парковки аэропорта в Симферополе стали работать по единому тарифному плану. Теперь посетителям не нужно ломать голову при въезде на территорию воздушной гавани: сумма оплаты зависит не от парковки, на которую ты заехал, а от времени пребывания там.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, кратковременная стоянка по-прежнему обойдется 200 рублей за час. Если машина стоит дольше трех часов, то стоимость возрастает до 600 рублей. Однако вторые сутки обойдутся водителям в 500 рублей, а третьи и последующие – в 300 рублей. Такое решение руководство аэропорта приняло после неоднократных обращений автомобилистов.

- Единый тариф позволит значительно упростить навигацию в парковочных зонах аэропорта Симферополя. Пассажиры смогут выбирать удобную для себя парковку у зоны прибытия или вылета по доступным в сравнении с другими крупными российскими аэропортами ценам, - отметил директор аэропорта Сергей Дяйкин. Первые 15 минут нахождения авто на территории воздушной гавани остались бесплатными.

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ИСТОЧНИК KP.RU