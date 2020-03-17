2020-03-17T14:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Студенты КУКИиТ продолжают посещать вуз, но в масках

Учебное заведение решило не переходить на дистанционное обучение вслед за другими
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымский университет культуры, искусств и туризма расположен в Симферополе. Фото: официальная страница вуза ВКонтактеКрымский университет культуры, искусств и туризма расположен в Симферополе. Фото: официальная страница вуза ВКонтакте
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Крымский университет культуры, искусств и туризма (КУКИиТ) пока переводить студентов на дистанционное обучение не собирается. Об этом КП-Крым сообщили в приемной вуза.

В университете пояснили, что распоряжения переводить студентов на дистанционное обучение из Министерства культуры РК, курирующего вуз, не поступало.

- Но в целях профилактики мы отменили все массовые мероприятия, проводим дезинфекцию помещений, студентов обязываем чаще мыть руки и ходить в масках, - рассказали КП-Крым в приемной КУКИиТ.

Напомним, что с 16 марта на дистанционное обучение перевелись Крымский федеральный университет имени Вернадского и Крымский филиал Российского государственного университета правосудия. А с 17 марта онлайн-учебу ввели в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.

На данный момент в Республике Крым не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, однако власти объявили режим повышенной готовности и отменили массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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