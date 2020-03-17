Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной

17 Март 2020 2020-03-17T14:38:09+03:00

На границе Крыма и Украины работает три КПП. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Начиная с 00.00 18 марта, будет временно закрыт участок границы Крыма с Украиной со стороны полуострова. Такие меры вводятся для профилактики нераспространения коронавируса.

По словам Владимира Константинова, спикера крымского парламента, инициатива властей республики о временном закрытии границы с Украиной будет поддержана федеральным центром.

Напомним, что 16 марта глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти республики будут просить Москву закрыть участок крымско-украинской границы на полуострове.

17 марта стало известно, что официальный Киев принял решение о закрытии КПВВ на крымской границе для иностранцев на несколько недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU