2020-03-17T14:38:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной

Ранее власти Украины приняли аналогичное решение
Никита ПОЛЬКО
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На границе Крыма и Украины работает три КПП.На границе Крыма и Украины работает три КПП.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Начиная с 00.00 18 марта, будет временно закрыт участок границы Крыма с Украиной со стороны полуострова. Такие меры вводятся для профилактики нераспространения коронавируса.

По словам Владимира Константинова, спикера крымского парламента, инициатива властей республики о временном закрытии границы с Украиной будет поддержана федеральным центром.

Напомним, что 16 марта глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти республики будут просить Москву закрыть участок крымско-украинской границы на полуострове.

17 марта стало известно, что официальный Киев принял решение о закрытии КПВВ на крымской границе для иностранцев на несколько недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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