Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной
Начиная с 00.00 18 марта, будет временно закрыт участок границы Крыма с Украиной со стороны полуострова. Такие меры вводятся для профилактики нераспространения коронавируса.
По словам Владимира Константинова, спикера крымского парламента, инициатива властей республики о временном закрытии границы с Украиной будет поддержана федеральным центром.
Напомним, что 16 марта глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти республики будут просить Москву закрыть участок крымско-украинской границы на полуострове.
17 марта стало известно, что официальный Киев принял решение о закрытии КПВВ на крымской границе для иностранцев на несколько недель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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