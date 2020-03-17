Запрет массовых мероприятий в Крыму не коснется заезда «Ночных волков»

17 Март 2020 2020-03-17T15:47:40+03:00

Также в Симферополе не отменили высадку «Сада Памяти»

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В день подписания указа о вхождении Крыма и Севастополя в состав России – 18 марта – в Симферополе пройдет только два праздничных мероприятия.

Как сообщили КП-Крым в руководстве аппарата Совета министров РК, в 10.00 от площади им. Ленина в Симферополе возьмет старт мотоколонна байк-клуба «Ночные волки». Конечной целью мотопробега станет гора Гасфорта в Севастополе.

Поскольку участники заезда будут на транспортных средствах, это мероприятие не считается массовым и не подпадает под ограничения. Эту информацию КП-Крым подтвердили и в администрации Симферополя.

Кроме того, в симферопольском микрорайоне Маршала Жукова пройдет высадка двухсот деревьев в рамках акции «Сад Памяти». Мероприятие запланировано на 10.00 и также не носит массовый характер.

Напомним, что 17 марта глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении в республике режима повышенной готовности по коронавирусу. Согласно документу, в республике запрещается проведение любых культурно-массовых мероприятий, число участников в которых превышает 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU