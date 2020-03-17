2020-03-17T15:41:47+03:00
Политика

Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией

Глава государства проведет ряд встреч в Севастополе
Анна КИРИЕНКО
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Глава государства приедет в Севастополь на 6-ю годовщину воссоединения с Россией. Фото: Архив КПГлава государства приедет в Севастополь на 6-ю годовщину воссоединения с Россией. Фото: Архив КП
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Президент РФ Владимир Путин приедет в Крым на торжества по случаю шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

- Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Планируется, что президент вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой республики и врио губернатора Севастополя.

Напомним, пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин также отметил на полуострове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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