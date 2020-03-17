Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией

17 Март 2020 2020-03-17T15:41:47+03:00

Глава государства приедет в Севастополь на 6-ю годовщину воссоединения с Россией. Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин приедет в Крым на торжества по случаю шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

- Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Планируется, что президент вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой республики и врио губернатора Севастополя.

Напомним, пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин также отметил на полуострове.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU