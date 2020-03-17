Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией
Президент РФ Владимир Путин приедет в Крым на торжества по случаю шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
- Глава государства в Севастополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Планируется, что президент вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой республики и врио губернатора Севастополя.
Напомним, пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин также отметил на полуострове.
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ИСТОЧНИК KP.RU