Запасы водохранилищ Симферополя за месяц не изменились

17 Март 2020 2020-03-17T16:10:07+03:00

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С начала марта в водохранилища Симферополя поступило 3 миллиона 620 тысяч кубометров притока. Объемы заполнения Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ не изменились и находятся на уровне начала февраля.

По информации вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, на нужды столичного региона в марте расходовано 2,4 миллиона кубометров воды.

- Объем наполнения водохранилищ, обеспечивающих водными ресурсами Симферополь и населенные пункты Симферопольского района, составил почти 12 миллионов кубометров в Симферопольском водохранилище, более 12 миллионов в Партизанском и более 3 млн кубометров в Аянском, – Рюмшин.

Приток в два водохранилища, питающий Южный берег Крыма, с начала марта составил 3,4 миллиона кубометров. При этом расход воды в регионе за этот же период не превысил 200 тысяч кубов.

Напомним, в начале февраля запас водохранилищ Симферополя составлял около 28 миллионов кубометров воды. По расчетам Госкомводхоза, этого ресурса хватит на сто дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU