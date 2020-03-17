2020-03-17T16:58:07+03:00
Общество

В Симферополе задержали банду малолетних автоугонщиков

Трое парней сознались во всех преступлениях
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Симферополе задержали подростков, которых подозревают в серии краж автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в отдел полиции Симферополя поступило заявление от 45-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что со двора его дома угнали машину «ВАЗ 2101».

Сотрудники полиции во время патрулирования остановили троих подростков. Парней осмотрели и нашли у них документы на автомобиль мужчины, который подал заявление в полицию, а также аккумулятор угнанной машины.

Двое задержанных подростков 15 и 16 лет проживают в Симферополе, а их 17-летний приятель - в Севастополе. Всех подозреваемых привезли в отделение полиции, где они признались в совершении целой серии угонов.

- Всего следователями ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и полицейскими установлена причастность задержанных к совершению восьми подобных фактов, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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